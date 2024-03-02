В Самаре прошла лекция "Картинки быта старой Самары. Купцы и крестьяне"

В рамках встречи, лектор Александр Завальный, краевед и главный библиограф СОУНБ, поведал истории и развеял мифы относительно именитых купцов губернии второй половины XIX-начале XX века, их жизни и быте, взаимодействии с рабочими и крестьянами, а также развеял ряд мифов, встречающихся в различных публикациях о именитых гостях Самары.