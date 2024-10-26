Россиянин поделился интересными наблюдениями японских туристов о нашей стране. Он поговорил с ними и узнал, что больше всего их удивило в нашей стране, пишет интернет-издание «Турпром».
Туристы из Японии рассказали, чем их удивляют русские
Комментарии
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Владимир Степанов
Недавно одна знакомая ездила в круиз, где на корабле из Китая был заход в Японию. И вот она была очень поражена, когда в Японии их китайский лайнер, где было большинство было китайцев и русских, очень дружелюбно проводили японцы в порту! Это дорогого стоит, хоть и не соответствует мнению официальных (точнее правящих) властей Японии! Я бы лично посоветовал японцам, учитывая любовь русских к справедливости и романтике, поменьше истерить насчет исторически утраченных в ходе войны островов, а строить отношения дружелюбно: вот тогда-то выгодоприобретения могут быть значительнее!!!
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18 час.
ВС
Владимир Степанов
как человек "Советского" поколения, хочу добавить: высказывания нашего народа в 80-е годы прошлого века были намного менее резкими, чем сейчас я слышу о властях Японии. Может это потому, что они слишком стали "подыгрывать" США - стране, где понятие справедливости "неведомо"?
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18 час.
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