Туристы из Японии рассказали, чем их удивляют русские

Владимир Степанов

Недавно одна знакомая ездила в круиз, где на корабле из Китая был заход в Японию. И вот она была очень поражена, когда в Японии их китайский лайнер, где было большинство было китайцев и русских, очень дружелюбно проводили японцы в порту! Это дорогого стоит, хоть и не соответствует мнению официальных (точнее правящих) властей Японии! Я бы лично посоветовал японцам, учитывая любовь русских к справедливости и романтике, поменьше истерить насчет исторически утраченных в ходе войны островов, а строить отношения дружелюбно: вот тогда-то выгодоприобретения могут быть значительнее!!!