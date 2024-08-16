Странные советы для уборки, которые действительно работают

В интернете попадается множество советов для уборки. Какие-то из них выглядят логичными, но на деле оказываются абсолютно бесполезными, а какие-то, наоборот, поражают своей нелепостью, но решают большинство бытовых проблем.
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