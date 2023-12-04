Задержаны шесть подозреваемых: главное об убийстве школьника в Иркутске

Некоторые из фигурантов в прошлом уже были судимы. Следствие пытается понять мотив нападения.Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области допросили подозреваемых в убийстве подростка, случившемся 2 декабря на остановке "Лисиха" в областном центре.