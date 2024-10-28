Как решить беду с цыганами в России? Кадыров знает. Военкор предложил включить "режим нулевой толерантности"

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Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, заметьте, говорят люди, а не правоохранительные органы, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области. Необходимо тщательно разобраться. Интересно как ? Из за корумпированности государственных органов всех уровней ни разу не поднимался вопрос, почему россиянин, честно работающий на государство и платящий налоги, зачастую ютится в небольшой квартире, да и та куплена в ипотеку, в то время как цыгане нигде не работают, налоги не платят, пользуются государственной поддержкой в то же время имеют дома в 2-3 этажа. А посмотрите на кладбищах на могилы цыган, каждая по цене 2-х этажного дома. Почему никто не проверил на какие деньги всё это построено ? И если расходы многократно превышают официальные доходы, всё конфисковать.