Потапова разгромила Подороску в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Анастасия Потапова разгромила Надю Подороску и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США) завершился матч 1/16 финала хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Анастасия Потапова встречалась с представительницей Аргентины Надей Подороской.