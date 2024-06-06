Сенатор Карасин: Путин дал прямые характеристики, остудив авантюризм Запада

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что во время общения с представителями мировых СМИ Владимир Путин дал прямые и четкие характеристики действиям Запада, чтобы остудить авантюризм и эскалацию.
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