Застрявшего на льдине кота спасли в Петербурге

В Санкт-Петербурге выручили кота, застрявшего на льдине в районе Малой Невы на Васильевском острове. Животное передали его хозяйке, сообщили на странице во «ВКонтакте» поисково-спасательной службы города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии