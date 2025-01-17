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Застрявшего на льдине кота спасли в Петербурге

Застрявшего на льдине кота спасли в Петербурге

В Санкт-Петербурге выручили кота, застрявшего на льдине в районе Малой Невы на Васильевском острове. Животное передали его хозяйке, сообщили на странице во «ВКонтакте» поисково-спасательной службы города.

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