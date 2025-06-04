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ВСУ попытались атаковать беспилотниками три региона России

ВСУ попытались атаковать беспилотниками три региона России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать три российских региона с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

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