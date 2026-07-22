Колумбия: Неизвестные вооруженные люди ворвались в несколько домов и подожгли в секторе Арболеда муниципалитета Меркарес, департамент Каука, предположительно в поисках членов конкурирующей вооруженной группы, во второй половине дня по местному времени 21 июля.
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