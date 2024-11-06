Рубаев: если американцы признают победу Харрис, США продолжат курс Байдена

Президентские выборы проходят во всех штатах США. Главными претендентами на пост лидера страны стали кандидат от Демократической партии Камала Харрис, сейчас занимающая пост вице-президента, и бывший лидер страны, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.
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