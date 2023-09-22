Выступление Министра иностранных дел РФ С.В.Лаврова на заседании СБ ООН, Нью-Йорк, 20 сентября 2023

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на заседании СБ ООН по теме «Поддержание международного мира и безопасности: содействие реализации принципов и целей Устава ООН через эффективную многосторонность: поддержание мира и безопасности Украины», Нью-Йорк, 20 сентября 2023 года 1815-20-09-2023Господин Председатель,Господин Генеральный секретарь,Коллеги,Существующий международный порядок был построен на руинах и по итогам колоссальной трагедии Второй мировой войны.