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Выступление Министра иностранных дел РФ С.В.Лаврова на заседании СБ ООН, Нью-Йорк, 20 сентября 2023

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на заседании СБ ООН по теме «Поддержание международного мира и безопасности: содействие реализации принципов и целей Устава ООН через эффективную многосторонность: поддержание мира и безопасности Украины», Нью-Йорк, 20 сентября 2023 года 1815-20-09-2023Господин Председатель,Господин Генеральный секретарь,Коллеги,Существующий международный порядок был построен на руинах и по итогам колоссальной трагедии Второй мировой войны.

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