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Хави о 2:2 с «Мальоркой»: «Барселона» потеряла очки из-за двух вопиющих ошибок – такого быть не должно. Ничьей для нас недостаточно»

Хави о 2:2 с «Мальоркой»: «Барселона» потеряла очки из-за двух вопиющих ошибок – такого быть не должно. Ничьей для нас недостаточно»

«Проблема заключается в том, что соперник повел в счете после нашей ошибки. Когда мы начали показывать свой лучший футбол, случилась еще одна ошибка в защите.

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