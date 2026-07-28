ФАС: WB и Ozon синхронизировали выплат продавцам по реализованным товарам

Маркетплейсы Wildberries и Ozon синхронизировали сроки выплат продавцам по реализованным товарам. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) со ссылкой на отчеты компаний об исполнении предупреждений антимонопольного ведомства.
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