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ФАС: WB и Ozon синхронизировали выплат продавцам по реализованным товарам

ФАС: WB и Ozon синхронизировали выплат продавцам по реализованным товарам

Маркетплейсы Wildberries и Ozon синхронизировали сроки выплат продавцам по реализованным товарам. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) со ссылкой на отчеты компаний об исполнении предупреждений антимонопольного ведомства.

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