Американские дипломаты призвали исключить Украину из 90-дневной заморозки иностранной помощи. Чем грозит Киеву решение Трампа?

FT: Дипломаты США попросили Госдеп исключить Украину из заморозки помощи Американские дипломаты обратились в Госдеп с запросом об исключении связанных с Украиной программ из 90-дневной заморозки иностранной помощи.
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