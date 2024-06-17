В аэропорту Пулково задержали шесть рейсов и отменили еще один

В Санкт-Петербурге в Пулково задержали шесть рейсов и полностью отменили один вылет. В аэропорту Пулково произошла задержка шести авиарейсов, а еще один не вылетел вовсе, как показывают свежие данные с информационного табло.
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