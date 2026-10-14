Ночной удар ВС РФ парализовал поезда в пяти областях Украины

Российские военные минувшей ночью нанесли масштабный удар по железнодорожной сети Украины, парализовав движение на ключевых направлениях сразу в пяти областях, посетовал руководитель компании "Укрзализныця" Александр Перцовский .
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