Исследование показало превышение фенолов, нарушения воздухопроницаемости и "двойной обман" с маркировкой Роскачество исследовало 49 моделей школьных брюк для мальчиков от 21 бренда и выявило серьезные нарушения, сообщает ТАСС.
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