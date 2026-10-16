Мошенники начали предлагать компенсации от "Яндекса" после атаки на дата-центры, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
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