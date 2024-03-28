Директор Маслов: центр «Ясенки» в Подольске за год принял 150 участников СВО

В Подольске организовали комплексное восстановление раненых участников спецоперации. За год такой возможностью воспользовались более 150 человек, сообщил ведущей «360» Юлии Минаковской директор Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» Михаил Маслов.
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