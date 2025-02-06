А да? а что так можно было?

Новый лидер Сирии отменил Конституцию и без выборов провозгласил себя новым президентом страны, пишет The Guardian Аль Джулани, который теперь известен как Ахмед аш-Шараа, также распустил Парламент и приказал разоружиться всем военным группировкам кроме своей.