А да? а что так можно было?

Новый лидер Сирии отменил Конституцию и без выборов провозгласил себя новым президентом страны, пишет The Guardian Аль Джулани, который теперь известен как Ахмед аш-Шараа, также распустил Парламент и приказал разоружиться всем военным группировкам кроме своей.
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