В Нижнем Новгороде метрополитену могут дополнительно направить около 300 млн рублей на возмещение убытков до конца 2026 года.
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