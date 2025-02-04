Маск заявил, что США теряют около $700 млрд в год из-за махинаций в правительстве

Бизнесмен Илон Маск, назначенный главой американского ведомства по повышению эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE), заявил, что Штаты в результате махинаций в правительстве ежегодно теряют около $700 млрд бюджетных средств.
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