Головной круизный лайнер проекта 00840 «Карелия», построенный на нижегородском заводе «Красное Сормово» по заказу компании «ВодоходЪ», вышел на ходовые испытания.
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