Вчера в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за сбор, уничтожение или повреждение краснокнижных грибов, а также за незаконную добычу и торговлю особо ценными растениями.
Покажите мне гриб, за который дают девять лет
Комментарии
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Россиянин
Это все говорит об избыточности заседаний Госдумы. Депутаты от безделья, начали "работу работать" как говорили в СССР про чиновников бездельников. Эти чиновники, дабы показать вышестоящему начальству что они работают, занимались бумаготворчеством. На каждый чих, писалась отдельная бумажка, создавалась комиссия, которая в свою очередь писали протокол а затем акт расследования. Итд. Поэтому, я бы предложил сократить время заседаний Госдумы. Зарплату депутатам начислять только на время этих заседаний. При таких условиях, им не будет времени на глупости. А то ведь получается как: Поручи дураку богу молиться, он лоб расщибет.
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13 час.
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