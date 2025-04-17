Руководства стран-членов ЕС не станут обвинять Владимира Зеленского в терроризме, так как сами к этому причастны, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в программе «Актуально» с журналисткой News Front Юлией Витязевой.