Руководства стран-членов ЕС не станут обвинять Владимира Зеленского в терроризме, так как сами к этому причастны, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в программе «Актуально» с журналисткой News Front Юлией Витязевой.
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