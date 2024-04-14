Сливко снялась с масс-старта на Кубке Содружества из-за болезни

Российская биатлонистка Виктория Сливко пропустит заключительную гонку сезона-2023/24. Биатлонистка не вышла на масс-старт в рамках четвёртого этапа Кубка Содружества из-за болезни, об этом сообщила Сливко на «Матч ТВ».
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