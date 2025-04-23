Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хотелки партии слива

Сегодня  в  Лондоне  состоится   сходняк   по  Украине,  на  коем  западные  ублюдки  и  выродки наши  западные  партнёры  будут  пытаться  заставить  Россию (хотя  она  на  это  сходняке  не  присутствует)  остановить боевые  действия  по  линии  соприкосновения.

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