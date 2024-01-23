Православные есть? Заканчивайте базар!

Коновалова Таня

А по человечески поступить не могла - души нет до чужой проблемы. У проводников есть связь между собой и большого труда этой проводнице не стоило бы пообщаться с другими проводниками. Гуляющий кот по вагонам нештатная ситуация. А если бы бабушка, потерявшая память или ребенок пошел гулять по вагонам их тоже бы высадили, Наверно бы ДА тк есть люди "моя хата с краю ничего не соображаю" а проводник на рабочем месте он выполняет инструкцию но почему то забывает что выполняя инструкцию нужно еще и разум включать.