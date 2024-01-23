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Православные есть? Заканчивайте базар!

Православные есть? Заканчивайте базар!

В РПЦ прокомментировали инцидент с гибелью выброшенного из поезда кота В РПЦ призвали не наказывать проводницу, из-за которой погиб кот Твикс Те кто орал , как пример задумайтесь, сами не будьте зверями!  Не будите лихо, пока тихо, ведь и отзеркалить может.

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Комментарии
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Коновалова Таня
А по человечески поступить не могла - души нет до чужой проблемы. У проводников есть  связь между собой и большого труда этой проводнице не стоило бы пообщаться с другими проводниками. Гуляющий кот по вагонам нештатная ситуация. А если бы бабушка, потерявшая память или ребенок пошел гулять по вагонам их тоже бы высадили, Наверно бы ДА  тк есть люди &quot;моя хата с краю ничего не соображаю&quot; а проводник на рабочем месте он выполняет инструкцию но почему то  забывает что выполняя инструкцию нужно еще и разум включать.
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4 час.
Татьяна Чистякова
А куда хозяева смотрели, животное обязаны перевозить в переноске и хозяину следить за своей живностью.
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55 мин.
Владимир Алтайцев
Демагогию здесь не гоните. И не равняйте  кота  с человеком. Чушь порете, и вам не стыдно*? Как раз такие, как вы, любящие  до безумия  кошаков  и собак, ненавидите  людей. А  хоть бы  раз мозги включили  и вспомнили  то, о чём  всем  детям  говорят  врачи - нельзя  бездомное  и вам  незнакомое  животное  брать в руки. Кошки могут  заразить стригущим  лишаем, очень трудно  излечимой  заразой
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20 мин.

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