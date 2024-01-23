В РПЦ прокомментировали инцидент с гибелью выброшенного из поезда кота В РПЦ призвали не наказывать проводницу, из-за которой погиб кот Твикс Те кто орал , как пример задумайтесь, сами не будьте зверями! Не будите лихо, пока тихо, ведь и отзеркалить может.
Православные есть? Заканчивайте базар!
Комментарии
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Коновалова Таня
А по человечески поступить не могла - души нет до чужой проблемы. У проводников есть связь между собой и большого труда этой проводнице не стоило бы пообщаться с другими проводниками. Гуляющий кот по вагонам нештатная ситуация. А если бы бабушка, потерявшая память или ребенок пошел гулять по вагонам их тоже бы высадили, Наверно бы ДА тк есть люди "моя хата с краю ничего не соображаю" а проводник на рабочем месте он выполняет инструкцию но почему то забывает что выполняя инструкцию нужно еще и разум включать.
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4 час.
Татьяна Чистякова
А куда хозяева смотрели, животное обязаны перевозить в переноске и хозяину следить за своей живностью.
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55 мин.
Владимир Алтайцев
Демагогию здесь не гоните. И не равняйте кота с человеком. Чушь порете, и вам не стыдно*? Как раз такие, как вы, любящие до безумия кошаков и собак, ненавидите людей. А хоть бы раз мозги включили и вспомнили то, о чём всем детям говорят врачи - нельзя бездомное и вам незнакомое животное брать в руки. Кошки могут заразить стригущим лишаем, очень трудно излечимой заразой
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20 мин.
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