Минобороны: в Ставропольском крае разбился бомбардировщик Ту-22М3

Самолет упал после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.Бомбардировщик Ту-22М3 Воздушно-космических сил России (ВКС) потерпел крушение в Ставропольском крае, возвращаясь после выполнения боевой задачи.
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