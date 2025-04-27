Стало известно, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского

Третий стул на встрече бывшего президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского перед церемонией похорон Папы Римского предназначался для переводчика, однако в ходе переговоров формат встречи изменился на тет-а-тет.
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