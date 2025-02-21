Вашингтон приступили к действиям: США могут покинуть ООН

Авторы этого документа считают, что глава государства должен полностью аннулировать членство в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и иных ведомствах, формально связанных с ООН, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».