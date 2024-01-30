Ну и на кой...

николай владимирович владимирович А Вам не кажется, что территорию Украины, готовят под будущий ИЗРАИЛЬ? Главное для запада, а точнее для израильтян - уничтожить украинцев, и у них это получается лучше всего. А для мирового правительства, восстановить территорию, при их деньгах, плевое дело.

Нина Попова И на этих территориях расположатся базы нато, биолаборатории и будут в лагерях выращивать террористов против России? Не обязательно всех к России присоединять, но обязательно установить контроль над всей территорией.