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Ну и на кой...

Ну и на кой...

Прастити, что мимо хотелок некоторых, но меня в край задолбали заходы «нам нужна вся Украина, патамушта ресурсы, НАТО вооружит, оне браты и т.

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Комментарии
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николай владимирович владимирович
А Вам не кажется, что территорию Украины, готовят под будущий ИЗРАИЛЬ? Главное для запада, а точнее для израильтян - уничтожить украинцев, и у них это получается лучше всего. А для мирового правительства, восстановить территорию, при их деньгах, плевое дело.
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5 час.
Нина Попова
И на этих территориях расположатся базы нато, биолаборатории и будут в лагерях выращивать террористов против России? Не обязательно всех к России присоединять, но обязательно установить контроль над всей территорией.
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5 час.
v
vasechkin7
Возвращать надо все Российские территории, уже проходили, когда с территории Польши, недоброжелатели на деньги запада снаряжали отряды и диверсантов для террора. Оставить, что было у Венгрии и пару польских областей.
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43 мин.

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