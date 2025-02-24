Первым событием, которое окатило нас холодным душем, и ставшее одним из многих намеков на то, что "что-то пошло не так", была трагедия первой половины дня 24 февраля 2022 года, развернувшаяс

Первым событием, которое окатило нас холодным душем, и ставшее одним из многих намеков на то, что "что-то пошло не так", была трагедия первой половины дня 24 февраля 2022 года, развернувшаяся на окружной дороге Харькова.
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