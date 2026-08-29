Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Bloomberg: Турция начала терять туристов из-за резкого роста цен

Bloomberg: Турция начала терять туристов из-за резкого роста цен

Туристический поток в Турцию начал снижаться на фоне роста цен на отдых. В мае страну посетило на 3,6% меньше иностранных путешественников, чем годом ранее, а в июне снижение ускорилось до 4%.

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