«Я победила в последнюю секунду» — бой, который определил путь Анастасии Селивестру

Юная спортсменка из Молдовы, занимающая первое место в европейском рейтинге по тхэквондо среди кадетов, рассказала в проекте «Настоящие герои» о том, какое место этот вид спорта занимает в её жизни и какой поединок стал для неё настоящим испытанием.