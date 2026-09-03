Путин призвал поддерживать развитие креативных индустрий на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме заявил, что на Дальнем Востоке будет сформирована экосистема поддержки для развития креативных индустрий.
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