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Путин призвал поддерживать развитие креативных индустрий на Дальнем Востоке

Путин призвал поддерживать развитие креативных индустрий на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме заявил, что на Дальнем Востоке будет сформирована экосистема поддержки для развития креативных индустрий.

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