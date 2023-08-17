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Контрольные прокаты юниорской сборной России. Жилина, Гордеева, Титова, Базылюк, Двоеглазова покажут произвольные программы

Контрольные прокаты юниорской сборной России Девушки Произвольная программа Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

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