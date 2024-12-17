Власти Украины не нуждаются в своих гражданах, даже в вопросе обмена пленными Киев заинтересован только в возвращении западных наемников и членов националистических батальонов, такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время речи на заседании Совета безопасности объединения, передает KP.
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