Власти Украины не нуждаются в своих гражданах, даже в вопросе обмена пленными Киев заинтересован только в возвращении западных наемников и членов националистических батальонов, такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время речи на заседании Совета безопасности объединения, передает KP.