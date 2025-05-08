Индия планирует отправить в космос человека в рамках пилотируемой миссии в 2027 году Индия продолжает быстрыми темпами развивать космическую отрасль и реализовывать амбициозные проекты.
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Индия планирует отправить в космос человека в рамках пилотируемой миссии в 2027 году Индия продолжает быстрыми темпами развивать космическую отрасль и реализовывать амбициозные проекты.
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