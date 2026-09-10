Российская компания «Рособоронэкспорт» представила новое вооружение для истребителя Су-57Э

В российскую экспозицию вошли беспилотные аппараты семейства С-71 — малогабаритные тактические реактивные беспилотники, предназначенные для размещения как во внутренних отсеках, так и на внешних узлах подвески истребителя.
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