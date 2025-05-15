Прогноз погоды в Крыму на 15 мая В Симферополе +17 и малооблачно В Севастополе +16 и ясноВ Евпатории +16 и ясноВ Черноморском +17 и малооблачноВ Джанкое +20 и малооблачноВ Ялте +16 и ясноВ Алуште +17 и небольшой дождьВ Керчи +17 и малооблачноВ Армянске +19 и небольшой дождь Читать подробнее>>> .