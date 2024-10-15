Боррель заявил о погребении гуманитарного права под руинами Газы

Global Look Press/Mahmoud Issa/Keystone Press Agency Гуманитарная ситуация в Газе на данный момент настолько ужасающая, что гуманитарное право в анклаве оказалось в буквальном смысле "погребенным под руинами".
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