Китай арестовал более 40 причастных к онлайн-мошенничеству преступников

Полиция города Учжун в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая ликвидировала сеть по отмыванию денег, связанную с более чем 200 случаями мошенничества в сфере телекоммуникаций и интернета, сообщает 7 декабря агентство Синьхуа.