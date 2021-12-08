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Китай арестовал более 40 причастных к онлайн-мошенничеству преступников

Китай арестовал более 40 причастных к онлайн-мошенничеству преступников

Полиция города Учжун в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая ликвидировала сеть по отмыванию денег, связанную с более чем 200 случаями мошенничества в сфере телекоммуникаций и интернета, сообщает 7 декабря агентство Синьхуа.

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