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Царьград

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Кими Антонелли выиграл Гран-при Испании в серии "Формула-1"

Кими Антонелли выиграл Гран-при Испании в серии "Формула-1"

Итальянец Кими Антонелли из команды "Мерседес" одержал победу на Гран-при Испании, состоявшемся на автодроме "Мадригал" в Мадриде.

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