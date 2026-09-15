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Иркутск Сегодня

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Житель Черемхово потерял более миллиона рублей при попытке купить трактора через Интернет

49-летний житель черемхово Иркутской области нашёл объявление о продаже трактора на сайте, перевёл продавцу более миллиона рублей, но так и не получил товар.

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