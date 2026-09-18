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Reuters: Дмитриев и лидеры АдГ готовят в марте встречу по поставкам газа в ФРГ

Reuters: Дмитриев и лидеры АдГ готовят в марте встречу по поставкам газа в ФРГ

Reuters сообщило о подготовке встречи Кирилла Дмитриева с руководством АдГ в 2027 году для обсуждения возвращения российского газа в Германию.

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