Reuters: Дмитриев и лидеры АдГ готовят в марте встречу по поставкам газа в ФРГ

Reuters сообщило о подготовке встречи Кирилла Дмитриева с руководством АдГ в 2027 году для обсуждения возвращения российского газа в Германию.
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