Российский форвард клуба НХЛ ударил ногой по голове вратаря-соотечественника Бобровского

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников ударил ногой по голове соотечественника Сергея Бобровского, защищавшего ворота «Флорида Пантерс», в полуфинальном матче Кубка Стэнли.
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