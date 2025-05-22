💡 Симферополь частично остался без света Временно обесточены: 🔵проспекты Кирова, Победы; 🔵бульвар Франко; 🔵улицы Киевская, Лизы Чайкиной, Куйбышева; 🔵прилегающие к ним улицы и переулки.
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💡 Симферополь частично остался без света Временно обесточены: 🔵проспекты Кирова, Победы; 🔵бульвар Франко; 🔵улицы Киевская, Лизы Чайкиной, Куйбышева; 🔵прилегающие к ним улицы и переулки.