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Ученые обратили вспять образование бляшек при болезни Альцгеймера на животных моделях

Потеря активности ключевого ионного канала в мозге может способствовать накоплению разрушительного и токсичного белка, ответственного за образование бляшек, которые накапливаются при болезни Альцгеймера, обнаружила группа нейробиологов из Китая.

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