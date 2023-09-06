Ученые обратили вспять образование бляшек при болезни Альцгеймера на животных моделях

Потеря активности ключевого ионного канала в мозге может способствовать накоплению разрушительного и токсичного белка, ответственного за образование бляшек, которые накапливаются при болезни Альцгеймера, обнаружила группа нейробиологов из Китая.
Потеря активности ключевого ионного канала в мозге может способствовать накоплению разрушительного и токсичного белка, ответственного за образование бляшек, которые накапливаются при болезни Альцгеймера, обнаружила группа нейробиологов из Китая.
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